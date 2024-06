Paukenschlag! Ferlachs Handball-Girls sperren zu

Genau da beginnt für Obmann Walter Perkounig das Problem, mit dem sich in den letzten Wochen der ganze Vorstand beschäftigt hat. „Wir hätten fünf oder sechs neue Spielerinnen gehabt – das wäre aber wohl zu wenig gewesen“, sagt Perkounig. Weil ein Verein aber in der WHA und in der U18 ein Team nennen muss, hätte man durch mögliche Ausfälle Nichtantritte riskiert. Das hätte pro Spiel eine Strafe von 2500 € (WHA) oder 1500 € (U18) zur Folge.