Sind wir arm geworden? Stocker: „Märchen der SPÖ“

„Überall der Griff in die Taschen der Menschen“

Jan Krainer forderte neben Vermögens- und Erbschaftssteuern bei Millionenvermögen explizit eine Bankensteuer. „Wenn die ungerechtfertigt hohe Gewinne machen. Wenn die jetzt 14 Milliarden an Gewinn in Krisen machen, dann müssen sie auch einen Beitrag leisten.“ ÖVP-General Stocker sprach gegen diesen Vorstoß, all dies schade letztlich dem Mittelstand. Hafenecker verwies auf Steuererhöhungen der aktuellen Regierung bis hin zu CO₂- und ORF-Abgabe. „Überall greift man in die Taschen der Menschen. Das ist eine Greuelpolitik.“