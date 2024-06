Polizistinnen retten Schwanen-Küken „Fridolin“

Für eine herzzerreißende Rettungsaktion sorgte am Sonntagabend der kleine Schwan „Fridolin“. Eine Anzeige ging bei der Polizei ein, dass „eine verirrte Ente“ gesichtet worden war. Am Einsatzort angekommen, entdeckten die Polizistinnen Lisa und Steffi von der Polizeiinspektion in Loosdorf jedoch keine Ente, sondern ein knapp eine Woche altes Schwanen-Küken.