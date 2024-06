Jetzt starten Proben für „Wenn die Musi spielt“

Heute wird es auf dem Hoferriegel in St. Oswald ernst, wenn Regisseurin Fabienne Pinter zu den öffentlichen Proben lädt. „Viele Stars sind ja bereits im Lande und fühlen sich wie immer in den Kärntner Nockbergen wohl“, so Moderator Marco Ventre. Los geht es um 18 Uhr mit Fantasy, Petra Frey, den jungen Zillertalern, den Mayrhofnern, Claudia Jung, Meißnitzer Band, Marc Pircher, Bernhard Brink und zum Abschluss Semino Rossi.