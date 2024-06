Ohne Perücke! So sieht Rihanna wirklich aus

Als die Sängerin und Fenty-Gründerin am Sonntag in New York City zu dem Event erschien, zeigte sie sich mit ihren natürlichen Haaren und präsentierte einen Kurzhaarschnitt mit hellen Spitzen. Zu ihrem neuen Hairstyle trug Rihanna einen lässigen roten Leder-Look. Einen engen bodenlangen Rock kombinierte sie mit einer weiten Bomberjacke. Passender Silberschmuck mit roten Steinchen ergänzte den Look.