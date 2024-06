Niederlande gegen Island – ab 20.45 Uhr LIVE

Frenkie de Jong ist am Sonntag ins Training eingestiegen. Der Spielmacher des FC Barcelona hat wegen einer Knöchelverletzung seit April kein Spiel mehr bestritten und wird möglicherweise das erste oder zweite EM-Spiel noch versäumen. Im abschließenden Gruppenspiel am 25. Juni in Berlin gegen Österreich sollte der 27-Jährige aber dabei sein.