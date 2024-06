Salzburg tanzte bei der EU-Wahl aus der Reihe

Die KPÖ Plus lag in Salzburg deutlich über dem Bundesschnitt, wäre mit 3,7 Prozent aber auch hier nicht über die Vier-Prozent-Hürde gekommen. In der Stadt gab es 6,2 Prozent, zweitbestes Ergebnis in den Landeshauptstädten nach Graz. Überdurchschnittlich gut schnitt auch die erstmals angetretene DNA an, die auf 2,9 Prozent kam. In St. Koloman gab es für die Partei, die sich auf Kritik an den Corona-Maßnahmen spezialisierte, 6,2 Prozent. In der Tennengauer Gemeinde waren besonders viele Stimmen in Bewegung. Die ÖVP verlor fast 25 Prozentpunkte, die FPÖ gewann mehr als 20 Prozentpunkte.