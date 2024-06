Biker kontrolliert: 380 Anzeigen, ein Verletzter

Biker in Osttirol verletzt

Auch einen Verletzten in Osttirol gab es. „Auf der Felbertauernmautstraße von Matrei kommend in Richtung Felbertauern Südportal kam ein 60-jähriger Motorradlenker in einem Baustellenbereich über den rechten Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen eine abgestellte Arbeitsmaschine.“ Der Biker wurde vom Notarzt versorgt und in das Krankenhaus Lienz gebracht.