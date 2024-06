Feuerwehreinsätze nach Starkregen in Oberkärnten

Regenschauer und Gewitter sind auch am Montag, 10. Juni, zu erwarten. Kräftige Regengüsse mit teils großen Regenmengen sagen die GeoSphere Austria-Meteorologen auch für die Nacht auf Dienstag in Teilen Kärntens voraus. Regen dürfte uns auch am Dienstag und Mittwoch begleiten.