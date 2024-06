Trotz knackiger Strecke war Höll sehr dominant

Die Fans beim Mountainbike-Weltcup in Leogang erlebten ein Deja-vu. Im Vorjahr agierte Lokalheldin Vali Höll wie eine Maschine, dominierte Quali und Semifinale. Auch heuer ist die Downhill-Queen in bestechender Form. Im Semifinale siegte sie mit 1,6 Sekunden Vorsprung auf Anna Newkirk (USA) und geht beim Finale am Sonntag (14.15) als klare Favoritin ins Rennen.