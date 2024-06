392.000 Salzburger können am Sonntag wählen

Um 6.45 Uhr fällt am Sonntag der Startschuss in Salzburg für die EU-Wahl. Da öffnet das erste Wahllokal in Niedernsill seine Tore. Alle restlichen Lokale sperren dann zwischen 7 und 8 Uhr auf. Da können insgesamt mehr als 392.000 Salzburger ab 16 Jahren – darunter 4000 Auslandsösterreicher und 2700 EU-Bürger – ihre Stimme abgeben. Die ersten Wahllokale, gerade in kleinen Gemeinden, schließen bereits wieder zur Mittagszeit. In der Landeshauptstadt kann man seine Stimme bis 16 Uhr abgegeben, fast alle Wahllokale sind barrierefrei. In Österreich stehen übrigens sieben Parteien zur Wahl – ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, Neos, KPÖ und die Kleinpartei DNA.