„Wir sind keine Schaumschlägerpartei“

Schlagabtausch um Soziales und Atomenergie

SPÖ-Europasprecher Leichtfried meinte auf Rainer Nowaks Einwand, wie es so weit kommen konnte, dass die FPÖ stärkste Partei werden könnte: „Ich habe noch lange noch nicht so eine gute Stimmung bei der SPÖ erlebt. Da werden sich noch einige schön anschauen, wie das alles ausgeht. Für die EU-Wahl und für die Nationalratswahl.“ Es kam zu einem permanenten Schlagabtausch zwischen Rot und Blau. Die FPÖ sei in der EU völlig irrelevant, im Gegensatz zur sozialdemokratischen Fraktion, so Leichtfried. Er schoss sich auch auf den blauen Spitzenkandidaten Harald Vilimsky ein. Der habe Anträge zur Atomenergie eingebracht. Man könne ihn und seine Partei auch nicht ernst nehmen. „Wenn man die FPÖ wählt, ist das für nichts.“ Steger konterte, die Sozialdemokraten sollten sich lieber fragen, wie es zum Wohlstandsverlust und Teuerung kommen konnte. „Sie wollen eine Nivellierung nach unten und europäische Arbeitslosenversicherung. Sie wollen immer mehr wegverteilen von Österreich. Wir wollen das national regeln.“