„Hotteste Frau“: Gercke verführt mit Bikini-Tanz

Will Lena Gercke ein Baby?

Die Beauty legt zu dem Song „All That She Wants“ von Ace of Base eine heiße Tanzeinlage inklusive sexy Hüftschwung hin. Die Musik-Auswahl der 36-Jährige lässt viele Fans aufhorchen. Möchte Lena Gercke, die Mutter von den zwei Kindern Zoe und Lia ist, etwa noch ein weiteres Kind? Der Lied-Text „All that she wants, is another baby“ könnte ein Hinweis darauf sein. Kommentare wie „Interessanter Text“ oder „Noch ein Baby?“ häufen sich unter Gerckes Beitrag.