Admira schnappt sich Goalgetter Deni Alar

Torschützenkönig in Liga zwei

In der abgelaufenen Saison wurde Alar gemeinsam mit Dario Tadic mit 16 Treffern Torschützenkönig der 2. Liga. In der Bundesliga war er davor für den Kapfenberger SV, Rapid und Sturm Graz eingelaufen, im Oberhaus erzielte der zweifache Internationale in Summe 97 Tore.