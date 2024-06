Nach Abreise-Chaos: Neues Konzept in Arbeit

Wartebereiche bei Bussen wurden gestürmt, Absperrungen ignoriert, wildes Gedränge, kollabierende Gäste – Panik machte sich bei der Abreise vom „Racino Rocks“-Festival in Ebreichsdorf im Bezirk Baden breit. In wenigen Wochen findet am selben Gelände das dreitägige Hip-Hop-Festival „Rolling Loud“ mit täglich etwa gleich vielen Besuchern statt. In den kommenden Tag soll ein neues Abreisekonzept präsentiert werden. Eine Besprechung mit Einsatzkräften und Behörden gab es bereits.