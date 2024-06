Unbekannter Mann packte Mädchen (6) am Handgelenk

Schreckliche Szenen dürften sich vor gut einer Woche in einem Schulhof in Kirchbichl (Tiroler Bezirk Kufstein) abgespielt haben. Ein älterer Mann soll eine Schülerin (6) an der Hand gepackt haben. Ein Schüler kam dem Mädchen zu Hilfe und verscheuchte den Unbekannten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.