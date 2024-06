Frau drohte in Innsbruck, Gasflaschen zu entzünden

Frau wird angezeigt

Die Polizei wurde schließlich in die Wohnung der Frau gelassen. Dort stellten die Beamten glücklicherweise keinen erhöhten Gasgeruch fest. „Es wird Anzeige wegen gefährlicher Drohung an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet“, heißt es seitens der Exekutive. Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.