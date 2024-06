Das Erfolgsrezept in der eigenen Küche kreiert

Begonnen hat alles nicht in einer Garage, wie es oft der Fall ist, sondern in einer Küche einer Anwaltskanzlei. Das war 1999. 25 Jahre später scheint das damals ausgeheckte Rezept aufgegangen zu sein, feiert die Agentur P8 Marketing mit Hauptsitz in Innsbruck Jubiläum und zählt zu den besten in Österreich.