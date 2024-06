Steht Stöger vor Neuanfang bei Mönchengladbach?

„Hoffe, ihr werdet mich nächstes Jahr schön empfangen!“

„Ich werde den Verein verlassen und ich hoffe, ihr werdet mich nächstes Jahr beim Spiel in Bochum trotzdem schön empfangen“, sagte Stöger in einer Videobotschaft. Der Mittelfeldspieler war 2022 vom FSV Mainz 05 nach Bochum gewechselt. In 110 Spielen erzielte er 21 Tore und bereitete 28 Treffer vor.