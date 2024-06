Grundwasser: „Sind für heißen Sommer vorbereitet“

Die dicken Wolken dominieren aktuell die Steiermark: Sowohl am Wochenende als auch am Montag regnete es immer wieder – und wirkliche Besserung des unbeständigen Wetters, vor allem in der Obersteiermark, ist nicht in Sicht. Über den ganzen Mai hinweg fiel im Grazer Bergland sogar zweieinhalbmal so viel Regen wie sonst in dieser Zeit!