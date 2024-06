Mehrere Photovoltaik-Firmen insolvent

Teilschließung zu erwarten

Beschäftigt werden 80 Mitarbeiter. Laut AKV ist mit einer Teilbereichsschließung zu rechnen, im Zuge derer 42 Dienstverhältnisse beendet werden sollen. Von der Insolvenz sind mehr als 330 Gläubiger betroffen. Die Aktiva wurden mit 3,3 Mio. Euro angesetzt. Gegründet im Jahr 2004 als Monitors & More IT Handels GmbH, wurde das Unternehmen 2015 in Suntastic.Solar Handels GmbH umbenannt. Der Photovoltaik-Großhändler setzt Projekte inklusive Beratungen und Inbetriebnahme für Unternehmen und Private um. Angeboten werden rund zehn Produktgruppen und über 1400 Artikel.