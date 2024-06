Knappenwelt: Stausee statt gestaute Emotionen

Aktuell gibt's ohnehin die Nagelprobe: Dass „Land unter“ bei Regenmengen wie in den vergangenen Tagen völlig der Vergangenheit angehört, ist unrealistisch. Doch BM Rueland sah am Montag beim Lokalaugenschein bereits einen Teilerfolg: „Der Gurglbach ist zwar wieder übergegangen, doch in viel kleinerem Ausmaß als früher.“