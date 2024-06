Feuerwehrleute im ganzen Land haben Herz für Küken

Neben dem Löschen von Bränden gehören Retten und Bergen zu den Aufgaben unserer Feuerwehrleute. Und da macht es keinen Unterschied, ob Menschen oder Tiere in Gefahr sind. Das bewiesen heimische Florianis jetzt einmal mehr: In St. Veit an der Triesting, Bezirk Baden, stürzten gleich neun Entenküken beim Überqueren einer Straße in einen Wasserablauf. Rasch wurde die Feuerwehr alarmiert, die das Ablaufgitter öffnete, die kleinen Enten barg und samt Mutter im Einsatzwagen ans Ufer der Triesting „chauffierte“.