Crash zwischen Rennrad und Auto in Graz-Andritz

Am Samstag gegen 12 Uhr Mittag krachte es in Graz-Andritz. Ein 42-jähriger Rennradfahrer landete auf der Windschutzscheibe eines Pkws und wurde unbestimmten Grades verletzt. Nun wird nach dem Busfahrer, der an dem Unfall beteiligt war, und weiteren Zeugen gesucht.