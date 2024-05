Mysterium um vermissten Stand-up-Paddler gelöst

Einheimischer schlug Alarm

Ein Einheimischer (66) hatte am Donnerstag gegen 19.40 Uhr in Stanzach beobachtet, wie der Mann auf seinem Paddelbrett stehend auf dem Lech fuhr. An einer Stromschnelle verlor der Wassersportler dann das Gleichgewicht, stürzte vom Brett und wurde laut dem Augenzeugen abgetrieben. Weil der 66-Jährige den Paddler nicht mehr entdecken konnte, setzte er einen Notruf ab.