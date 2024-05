Beklagter ohne Führerschein fuhr bei Anhörung Auto

Ein Mann in den USA hat sich vor Gericht zu einer Anhörung wegen Fahrens ohne Führerschein per Video zugeschaltet – sichtbar ein Auto fahrend. Richter Cedric Simpson in Ann Arbor im Bundesstaat Michigan musste sich erst einmal vergewissern, ob er seinen Augen trauen konnte, wie auf einem von US-Medien am Mittwoch veröffentlichten Video zu sehen war. Auf die Frage Simpsons, ob der Angeklagte tatsächlich am Steuer sitze und Auto fahre, bejahte er.