EM-Traum der Österreicher platzte im Viertelfinale

Österreich startete in Larnaka wie aus der Pistole geschossen. Langer Ball auf Oghenetejiri, der Salzburg-Stürmer schloss mit einem Schuss in die lange Ecke ab – 1:0 für Österreich, da waren gerade einmal 26 Sekunden gespielt. Doch Serbien ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen, Rankovic stellte kurz darauf auf 1:1 (4.). Ein wilder Start in das Viertelfinale in der AEK Arena und das erste Gegentor für Österreichs Schlussmann Marcel Kurz.