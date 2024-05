85-Euro-Strafzettel für nur 15 Minuten „zu viel“

Zwar ärgert er sich selbst über seinen Irrtum, die Höhe der Strafe schlage aber dem Fass den Boden aus: „Das ist schon fast ausbeuterisch!“ Dass der Parkplatz noch dazu einer gemeindeeigenen Gesellschaft gehöre, an deren Spitze SPÖ-Bürgermeister Andreas Linhart steht, sorgt für zusätzliche Kritik. „Es wirkt so, als ob sich die Gemeinde an solchen Vergehen bereichern will“, wettert der Gestrafte.