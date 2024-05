Wie Wasserfilter bei langen Bergtouren helfen

Eine regelmäßige Flüssigkeitszufuhr ist essenziell, denn schon der Verlust von nur zwei Prozent der in unserem Körper befindlichen Flüssigkeit vermindert die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. „Ich war mit meinen Kindern an einem heißen Sommertag auf Wanderung in der italienischen Region Cinque Terre unterwegs und plötzlich ging uns das Wasser aus. Zwar waren überall kleine Rinnsale und Pfützen, aber ich war mir nicht sicher, ob man das kostbare Nass einfach so trinken konnte“, schildert uns ein „Bergkrone“-Leser.