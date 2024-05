Soziales Schulticket sorgt wieder für Entlastung

1450.000 Euro werden bereitgestellt

Daher halten die beiden Landesräte auch weiterhin an diesem Ticket fest. Heuer werden sogar bis zu 145.000 Euro bereitgestellt. Konkret haben all jene Familien in Tirol Anspruch auf die finanzielle Hilfe, die im Mai 2024 Mindestsicherung beziehen und Kinder im schulpflichtigen Alter haben.