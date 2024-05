Maderner: „Geschichte gehört eigentlich verfilmt!“

Bereits vier Runden vor Schluss machten die „Rotjacken“ den Meistersack zu, ist man nach 17 Jahren zurück in der höchsten Spielklasse. „Was sie in so kurzer Zeit geschafft haben, ist unglaublich. Diese Geschichte gehört eigentlich verfilmt“, strahlt Maderner, der einen maßgeblichen Anteil am jüngsten Märchen der Grazer hatte. Der 28-Jährige erzielte bisher 13 Treffer, steuerte sechs Assists bei – und ist damit der Topscorer der 2. Liga. „Mich freut’s, dass ich meinen Beitrag als Führungsspieler leisten konnte“, so der Goalgetter. „Ich wollte dem Klub unbedingt etwas zurückgeben. Unsere Fans sind sensationell, waren schon immer erstklassig.“ Maderner ist es nun zum dritten Mal, kickte einst mit Neustadt und Altach in der Bundesliga.