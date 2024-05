Entwickelt sich Ort mit Supermarkt am Rand besser?

Das Interesse von Rewe und Spar an einem Markt d am Ortsrand von Dobersberg im Bezirk Waidhofen an der Thaya, trieb die Wogen in der 1550-Einwohner-Gemeinde bereits im Vorjahr in gewaltige Höhen. So sammelte die Bürgerinitiative „Unser Ortskern muss leben“ 660 Unterschriften für die Forderung, im Vorfeld ein professionelles Entwicklungskonzept zu erstellen.