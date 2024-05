Herzige Zwillinge entzücken Fachwelt und Zaungäste

In wenigen Tagen feiern Julia und Sophia Ranalter aus Neustift im Stubaital ihren 8. Geburtstag. In einer Sache sind die Zwillinge aber fast schon alte Hasen. Wenn es ums liebe Grauvieh geht, macht ihnen so schnell keiner was vor. Julia und Sophia gehören zu den jüngsten Rinderzüchtern Tirols.