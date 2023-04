Kroatische Justiz friert jetzt Firmen-Konten ein

Über einen ersten zivilrechtlichen Etappenerfolg für die Angehörigen informiert Anwalt Ivan Primorac die „Krone“: „Damit erspart sich die Familie noch weitere Jahre an Gerichtsverhandlungen.“ Den Seegesetzen nach haften sowohl Lenker als auch der Besitzer des Bootes, in diesem Falle die Firma Oto Nautika, für den Tod von Personen und den Folgen für die Angehörigen. Es bestanden Zweifel am Bootsbetreiber.