Trotz Teuerung: Urlaub in Tirol bleibt begehrt

Der ist nachhaltiger, schafft hochwertige Jobs und mehr Wertschöpfung. „Wir dürfen nicht mehr in Saisonen denken, sondern in Aktivitäten“, beschreibt es Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung, bei einem Pressegespräch mit Tourismuslandesrat Mario Gerber (ÖVP) und Alois Rainer, Spartenobmann der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Tirol.