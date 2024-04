Auto mit Kind an Bord überrollte Mutter in Tirol

Zum fatalen Zwischenfall kam es kurz nach 19.30 Uhr. Am Vorplatz des Wohnhauses sei die 40-jährige Einheimische vom „langsam rückwärtsfahrenden Pkw“ umgestoßen und in weiterer Folge überrollt worden, berichtete die Polizei. „Während die Frau liegen blieb, rollte der Pkw weiter und wurde schließlich von einem parkenden Fahrzeug gestoppt“, so die Ermittler weiter.