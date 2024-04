Unfallspital: Primar ist „richtiger Narzisst“

In vier Jahren sei vieles, was gut war, zerstört worden. „Das Traurigste ist aber, dass es so lange keine Reaktion von der Spitalsführung gab“, unterstreicht Hiller. Bereits 2021 habe ein Arzt dem Spitalsdirektor erstmals dieselben Vorwürfe geschildert – doch es passierte danach nichts. Offenbar bis jetzt.