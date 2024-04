Ausbildung im Akkord: FH Gesundheit stockt auf

Wer an Medizin denkt, denkt meistens an Ärzte. Doch die Menschen, die sich um unsere Gesundheit kümmern, haben vielfältige Berufe – von Hebammen über biomedizinische Analytikerinnen bis hin zu Logopäden. „Der Bereich der nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe ist einer, der uns alle beschäftigen sollte“, erklärt die zuständige Landesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) den Ernst der Lage, „so werden allein in der Pflege in den nächsten zehn Jahren 40 Prozent der Pflegerinnen und Pfleger in Pension gehen.“