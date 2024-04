Ein Salzburger Handball-Urgestein sagt Adieu

„Es ist einfach Zeit geworden“

Den Konkurrenzkampf entschied das Urgestein, das lange mit Trainer Wagner und Obmann Manhart auch in der alten Riedenburghalle spielte, meist für sich. Duelle gegen die „Erste“ wird es nur mehr beim Training geben. Denn Pac rückt in die zweite Mannschaft, will sich die intensiven Einheiten aber weiterhin nicht entgehen lassen. „Dabei taucht man in eine ganz eigene Welt ein“, erzählt der 52-Jährige, bei dem auch ein wenig Wehmut mitschwingt. „Wenn du etwas so lange machst, wirst du es natürlich vermissen. Aber es ist einfach Zeit geworden.“