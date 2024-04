Luchs „Janosch“ übersiedelte jetzt ins Waldviertel

Luchs wanderte nach Waidhofen

Jetzt aber ist das heimlich lebende Raubkatzerl zu einem echten Waldviertler geworden. Denn immer wieder war er von blau-gelben Waidmännern gesichtet worden, die das Schleichen des streng geschützten Vierbeiners anhand von Fotos über die Saisonen genau dokumentiert hatten. „Janosch“ trieb sich zuletzt in der Nähe von Waidhofen an der Thaya herum, war also rund 80 Kilometer aus dem nördlichen Nachbarland eingewandert.