Steirische Bauern fürchten sich vor Frostschäden

Minusgrade in den Nächten – tagsüber Maximaltemperaturen um zehn Grad. Was für Städter bloß unangenehm ist, wird für steirische Obstbauern aktuell zur Gefahr. Denn seit Dienstag hat ein Temperatureinbrauch die Steiermark fest im Griff. „Zuerst hatten wir mit 31,7 Grad in Deutschlandsberg die Höchsttemperatur, zwei Tage später hat es dort geschneit“, sagt Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann.