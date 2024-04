Shitstorm bei „GNTM“: Fans gehen auf Klum los

Heißer Walk in All-Black

Während Grace einen Model-Job für die Lingerie Marke Intimissimi ergatterte, mussten sich die anderen Models in der letzten Folge noch auf dem Catwalk beweisen. In heißen All-Black-Looks liefen sie über den Catwalk und machten trotz Windmaschinen und halbtransparenten Schleiern eine gute Figur.