„Breaking Bad“-Star plante seine eigene Ermordung

Erfolg mit „Breaking Bad“

Das „Licht am Ende des Tunnels“ sei schließlich die Rolle in „Breaking Bad“ gewesen. In der Hitserie war Esposito als krimineller Geschäftsmann und Drogenboss Gustavo „Gus“ Fring zu sehen. Außerdem spielte er auch in der Spin-off-Serie „Better Call Saul“ mit.