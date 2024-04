Rapid-Coach Klauß deutlich: „Macht ja keinen Sinn“

Für den bei Red Bull ausgebildeten Rapid-Trainer Robert Klauß ist der in Salzburg vakante Posten aktuell „gar kein Thema. Ich komme hier gerade rein, wir sind in einem guten Prozess und haben Spaß – um dann wieder weg zu gehen? Das macht ja keinen Sinn“, sagte Klauß am Donnerstag bei einem Medientermin.