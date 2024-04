Abzocke bei Wohnungen: Mieter wittern Morgenluft

Ein Betroffener holte sich für seinen Einzelfall mit einem Streitwert von rund 127.000 Euro Anwalt Stefan Benda zu Hilfe. Auch er habe über die Preisgestaltung falsche Informationen erhalten. Das Erstgericht, in dem Fall das Bezirksgericht Graz-West, gab anfangs noch der ENW Recht. Doch der Steirer ging in die nächste Instanz zum Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz, welches der Berufung stattgab. Die ENW wiederum gab sich damit nicht zufrieden und rief den Obersten Gerichtshof an.