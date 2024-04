Die Queen liebte es, wenn etwas schiefging

„Hat ihr Leben aufgepeppt“

Samantha Cohen, die 17 Jahre lang als Pressesekretärin und später als stellvertretende Privatsekretärin für die Königin arbeitete, verrät gegenüber der australischen Zeitung „Herald Sun“: „Die Königin hatte kein Ego, sie fühlte sich so wohl in ihrer Haut. Aber sie liebte es, wenn etwas schiefging. Wenn eine Torte nicht angeschnitten oder eine Gedenktafel nicht enthüllt wurde, obwohl alles so perfekt organisiert war – es hat ihr Leben aufgepeppt, wenn etwas schiefging.“