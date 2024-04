Chelsea: Heftiger Zoff um Elfmeter „eine Schande“

Es war ein historischer Auftritt von Palmer, der beim 6:0-Kantersieg gegen Everton einen Viererpack erzielte. „Es geht alles so schnell. Wir haben gut angefangen und ich habe einen weiteren Hattrick erzielt. Überragend“, sagte der 21-Jährige nach dem Spiel bei Sky. Palmer traf mit links, rechts, per Kopf und Elfmeter (13., 18., 29., 64.). Es war zugleich der schnellste Hattrick der Chelsea-Historie. Mit 20 Toren führt der englische Teamspieler die Schützenliste nun gemeinsam mit City-Stürmer Erling Haaland an.