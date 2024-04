Familie Biden veröffentlichte ihre Steuererklärung

Steuersatz von 23,7 Prozent

Die Bidens gaben an, 146.629 Dollar an Bundessteuern zu zahlen, was einem Steuersatz von 23,7 Prozent entspricht. Joe Biden gab außerdem an, 30.908 Dollar an Einkommenssteuern im Staat Delaware zu zahlen. Jill Biden zahlte den Angaben zufolge 3549 Dollar an Einkommenssteuern in Virginia.