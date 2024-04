Das Motor Erlebnis bei Toyota Ulrichshofer

Das Autohaus Ulrichshofer ist übrigens nicht nur der erste Betrieb in Österreich, sondern auch der zweite in ganz Europa, der auf die neue außen CI und das neue Schauraumkonzept umgerüstet hat. „Wir wollen für die Zukunft gerüstet sein und keine Zeit verlieren“, erklärt Geschäftsführer Thomas Ulrichshofer, da sich der Automobilverkauf in den nächsten Jahren massiv verändern wird und ergänzt: „Mit Toyota haben wir auch den richtigen Partner, um umweltfreundliche, alternative Antriebe anbieten zu können und jetzt ganz großartige Angebote von 1,99 Prozent Fixzins, bis hin zu den Gewerbewochen.“