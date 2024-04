„Ich werde wieder geile Schwünge ziehen“

Denn auch diesen Winter zeigte der 29-Jährige Speed-Spezialist, dass er einen Platz im ÖSV-Team und bei Ausrüster Augment verdient hat: Beim Weltcup-Super-G in Kvitfjell belegte er den starken 15. Rang, im Europacup holte er je zwei Podestplätze in Abfahrt und Super-G im Europacup. „Und in Verbier hatte ich auch die Zwischenbestzeit“, wirft Christoph ein.